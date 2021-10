I più bei campi di zucca da visitare in Italia (anche prima di Halloween) Da Nord a Sud, i migliori pumpking patch italiani dove trovare le più migliori zucche tra decine di varietà da intagliare e decorare, ma anche da portare in tavola.

A cura di Valeria Aiello

Ottobre è il mese migliore per visitare i campi di zucca italiani. Da Nord a Sud sono tante le varietà coltivate nel nostro Paese e che da sempre portiamo sulle nostre tavole con ricette gustose e salutari. L’interesse per la visita ai campi di zucche è invece più recente, importata dai Paesi anglosassoni, dove la zucca è da sempre simbolo della festa di Halloween.

Sia per trovare la più bella zucca da intagliare e decorare, sia per vivere l’emozione di raccogliere una zucca con le proprie mani, in molte Parti d’Italia è possibile visitare alcuni dei più bei campi di zucca, attrezzati per offrire spazi di intrattenimento per bambini e tutta la famiglia. Come Tulipania, a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, una distesa coloratissima di fiori in primavera che in autunno diventa un meraviglioso campo di zucche.

Stessa trasformazione per il Campo dei fiori di Galbiate, in provincia di Lecco, che in autunno diventa fantastico campo di zucche you pick, con zucche mangerecce delle principali qualità, quali violino, butternut, mantovaria, chioggia, hokkaido e zucca spaghetti. Non mancano le zucche ornamentali protagoniste della festa di Halloween.

Sempre in Lombardia, si trova il più grande pumpkin patch in stile americano del Nord Italia, il Villaggio delle Zucche, a San Martino di Siccomario, Pavia. Nel parco, un’area di 35mila metri quadrati, tra alberi secolari e verde sconfinato, sono presenti numerose attrazioni e installazioni tematiche.

Spostandoci più a sud, vicino Roma, ha aperto quest’anno le porte Le Zucche di Barbabianca, a Torrimpietra, il primo campo di zucche del Lazio, attrezzato con laboratori di intaglio e pittura per i più piccoli.

In Campania, a Eboli, in provincia di Salerno, troviamo la Terra delle Zucche, manifestazione giunta ormai alla quarta edizione nell’Oasi Vivinatura del Lago Sele, dove oltre alla decorazione delle zucche è possibile fare molte attività nella natura.

Si trova in Campania anche il Giardino delle Zucche di Pignataro, in provincia di Caserta, il campo di zucche più grande d’Italia che quest’anno ospita anche il più grande labirinto di mais. Oltre alla decorazione delle zucche, sorprendente la visita agli animali della fattoria, tra cui piccoli pony e morbidi alpaca.