I coralli stanno rapidamente morendo quasi ovunque nel mondo Il Pianeta ha perso il 14% dei suoi coralli tra il 2009 e il 2018, secondo un’ampia analisi condotta da una rete di 300 ricercatori. Il loro declino minaccia la vita marina.

A cura di Valeria Aiello

Un’area della barriera corallina dell’isola delle Maldive di Moofushi, colpita duramente dallo sbiancamento / Bruno de Giusti

Hanno una superficie modesta ma un potere di attrazione è enorme: i coralli difficilmente occupano più dello 0,2% dei fondali oceanici ma le loro barriere contribuiscono profondamente alla biodiversità, ospitando almeno il 25% delle specie marine. Eppure, il loro stato di salute è fortemente compromesso, come mostrato dal report Status of Coral Reefs of the World, un lavoro di 300 ricercatori della rete di monitoraggio dell’International Coral Reef Initiative (ICRI) che si basa su oltre 2 milioni di dati raccolti in quarant’anni (dal 1978 al 2019) in più di 12mila siti in 73 Paesi.

Questa ampia analisi mostra come le ondate di calore rappresentino il pericolo principale per le barriere coralline, perché capaci di provocare fenomeni di sbiancamento sempre più frequenti e tali da non lasciare ai coralli il tempo necessario per la rigenerazione tra due episodi di stress. Tra il 2009 e il 2018, stimano i ricercatori, il 14% dei coralli è morto a livello globale, ovvero quasi 12mila chilometri quadrati, specialmente sulle barriere coralline australiane. Il declino, può essere visto ovunque sul pianeta.

Tendenze a lungo termine della copertura media di coralli duri vivi in ciascuna delle dieci regioni analizzate / GCRMN

I risultati risuonano con quelli dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), che nel report speciale sugli oceani e la criosfera 2019, ha stimato la perdita dal 70% al 90% con un aumento della temperatura di 1,5 °C. Con un aumento superiore a 2 °C, quasi tutto, il 99%, sarebbe condannato. Le barriere coralline sostengono “la sicurezza, la protezione delle coste, il benessere, la sicurezza alimentare ed economica di centinaia di milioni di persone” osservano gli studiosi che stimano “il valore dei beni e dei servizi forniti dalle barriere coralline in 2,7 trilioni di dollari l’anno, di cui 36 miliardi di dollari per il turismo della barriera corallina”.

Sono però tra gli ecosistemi più sensibili alle pressioni antropiche, comprese le minacce derivanti dai cambiamenti climatici e dall’acidificazione degli oceani, e agli impatti locali dell’inquinamento terrestre, come l’apporto di nutrienti e sedimenti dall’agricoltura, l’inquinamento marino, la pesca eccessiva e le pratiche distruttive. “Mantenere l'integrità e la resilienza del loro ecosistema è essenziale per il benessere delle comunità costiere tropicali di tutto il mondo. La loro integrità è una parte fondamentale della soluzione per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile nell’ambito dell’Agenda 2030" .