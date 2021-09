Gli uomini inquinano più delle donne per questo motivo Secondo un’analisi svedese, la differenza più grande, a parità di spesa, è che gli uomini usano molto di più le auto: “Tendono a spendere di più in prodotti ad alta intensità di emissioni”.

A cura di Valeria Aiello

Un’analisi sulle emissioni di gas serra dovute ai consumi ha rivelato che gli uomini inquinano in media più delle donne, nonostante spendano somme di denaro simili. La ricerca, che prende in esame di dati ufficiali della spesa dei single svedesi, fornisce una serie di ragioni per cui gli uomini sono responsabili di maggiori emissioni, indicando come la differenza più significativa sia legata alla spesa per benzina e diesel per auto.

Le donne, indicano gli autori dello studio pubblicato sul Journal for Industrial Ecology, tendono a spendere maggiormente per “prodotti a basse emissioni”, come assistenza sanitaria, mobili e vestiti, mentre gli uomini spendono quasi il 70% in quelli che l’analisi indica come “articoli ad alta intensità di gas serra”, inclusi i carburanti.

Quando si tratta di trasporti e vacanze, gli uomini producono più emissioni delle donne, perché usano di più l’auto, con un impatto fino a sei volte più inquinante dello stesso viaggio fatto in treno. “Gli uomini – ha detto Annika Carlsson-Kanyama, la ricercatrice principale dello studio – potrebbero davvero imparare dalle abitudini di spesa delle donne, che producono emissioni di carbonio significativamente inferiori nonostante una quantità simile di spesa”.

Quello della diversità di genere in base delle emissioni di gas serra è un tema di cui, secondo i ricercatori, si dovrebbe tenere conto nei processi decisionali dei governi. “Le politiche, per esempio, nei trasporti, dovrebbero essere mirate a scoraggiare gli uomini dallo spendere in carburanti e dall’usare così tanto le automobili – ha aggiunto Carlsson-Kanyama – . È essenziale che i governi, nei loro messaggi, spieghino agli uomini quanto sono alte le emissioni che la loro stessa spesa sta causando”.

Andrebbe anche considerato che il cambiamento climatico colpisce in modo diverso uomini e donne, non solo perché le donne producono meno emissioni rispetto agli uomini, ma anche perché, secondo le Nazioni Unite, sono più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Per Carlsson-Kanyama queste considerazioni “dovrebbero riflettersi nella lotta ai disastri climatici”.

Lo studio ha inoltre osservato come emissioni dovute a cibo e vacanze rappresentino quasi la metà di tutte le emissioni, sia per gli uomini, sia per le donne. Se invece si seguisse una dieta sostenibile, sostituendo carne e latticini con alimenti a base vegetale, e facendo le vacanze in treno, piuttosto che in auto o in aereo, si pottrebbero ridurrebbero le emissioni del 40%, osservano gli studiosi. “Si tratta ovviamente di cambiamenti sostanziali, ma almeno non è necessario trovarsi un altro lavoro o prendere denaro in prestito da una banca – conclude Carlsson-Kanyama – Sono qualcosa a portata di mano, qui e ora. Basta spendere gli stessi soldi per comprare altro”.