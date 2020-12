Cercare di contenere uno starnuto non è una buona idea. Anzi, tentare di bloccarlo può portare a conseguenze anche molto gravi. Lo conferma la storia di un uomo di 34 anni perfettamente in salute e finito in ospedale dopo aver fermato uno starnuto chiudendo il naso e la bocca allo stesso tempo. Il suo caso ha trovato spazio sul British Medical Journal dal momento che, il blocco dello starnuto ha determinato una rara perforazione della faringe. Una rottura che, generalmente, si verifica in seguito a particolari traumi del collo oppure in caso di violenti e continui colpi di vomito o tosse intensa ma che, tuttavia, si è manifestata in conseguenza all’inversione di rotta del flusso d’aria nel fermare la fuoriuscita dello starnuto con la mano. Un caso raro, testimoniato dai referti medici della Leicester Royal Infirmary, in Inghilterra.

Durante la visita al pronto soccorso, l’uomo ha riportato di aver avvertito immediatamente un forte dolore alla gola. Ad ogni respiro, lamentava dei suoni scoppiettanti, oltre a non riuscire a parlare correttamente. Il suo collo, inoltre, si gonfiava progressivamente ad ogni atto respiratorio. Sottoposto agli accertamenti diagnostici, gli è stata riscontrata la perforazione della mucosa faringea con conseguente infiltrazione di aria nei tessuti molli del sottocutaneo del collo. La condizione ha richiesto il ricovero, la somministrazione di antibiotici per via endovenosa e l’inserimento di un sondino per l’alimentazione.

Dopo una degenza di una settimana, l’uomo è stato dimesso in buone condizioni di salute. “Fermare lo starnuto chiudendo naso e bocca è una manovra pericolosa che dovrebbe essere evitata – scrivono i medici nel case report – . Può portare a numerose complicazioni, come il pneumomediastino, la perforazione del timpano e persino alla rottura di aneurismi cerebrali”. Tra i rischi principali, anche la rottura dei capillari delle vie respiratorie e della congiuntiva, la comparsa di ernie inguinali e lesioni del diagramma.