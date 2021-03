I tratti della personalità sono strettamente correlati al benessere mentale e possono svolgere un ruolo importante nella capacità di una persona di far fronte ad eventi particolarmente stressanti, come quelli che stiamo vivendo con la pandemia di Covid-19. In particolare, queste singolari circostanze hanno fatto emergere come alcuni tratti della personalità, come un più alto livello di estroversione, possano determinare una diversa capacità di adattamento alle misure di distanziamento interpersonale e riduzione delle attività sociali, con differenti ripercussioni sull’umore e sullo stress percepito rispetto alle persone meno estroverse.

Gli effetti della pandemia di Covid

Ad esaminare nel dettaglio come i tratti della personalità possano essere correlati all’adattamento durante la pandemia è un team statunitense di ricercatori che, in uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Plos One ha esaminato l’impatto delle restrizioni in un gruppo di studenti dell’Università del Vermont a Burlington, negli Stati Uniti, tutti iscritti ai corsi del primo anno accademico. “A metà marzo 2020, quando la pandemia ha colpito gli Stati Uniti nord-orientali, agli studenti è stato detto con breve preavviso di lasciare l’università, tornare a casa e finire il semestre attraverso la didattica online a distanza – spiegano gli studiosi – . La maggior parte non ha avuto modo di portare con sé tutte le proprie cose”.

Gli studenti, complessivamente 484 (76% donne), avevano già completato una valutazione della personalità all’inizio del semestre e, attraverso un’app per smartphone, hanno continuato a riportare le valutazioni giornaliere circa l’umore, i livelli di stress percepito, la qualità del sonno e il proprio impegno in una serie di attività, come l’esercizio fisico regolare. “I risultati, come previsto, hanno mostrato che gli indici di umore e benessere sono generalmente diminuiti durante il periodo pandemico, sebbene anche i livelli di stress fossero effettivamente diminuiti”.

I ricercatori hanno però osservato un impatto non uniforme a seconda dei tratti della personalità. “I più estroversi, ad esempio, hanno registrato un calo dell’umore con il progredire della pandemia al contrario di coloro più introversi, per i quali si è verificato un leggero aumento dell’umore nel tempo – spiega il team di ricerca – . Questi dati supportano la conclusione che tratti della personalità sono correlati alla salute mentale e possono svolgere un ruolo nella capacità di una persona di far fronte a eventi stressanti importanti. Tratti diversi, inoltre, possono anche essere più adattabili a diversi tipi di stress”.