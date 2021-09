Dormire di più aiuta i giovani ad affrontare lo stress della pandemia Un sonno più lungo è associato a più bassi livelli di stress e migliora la capacità di far fronte ai momenti di crisi: “Ritardare gli orari di inizio della scuola potrebbe aiutare a sostenere la salute mentale dei propri studenti”.

A cura di Valeria Aiello

Dormire di più aumenta la capacità dei più giovani di affrontare la pandemia. Lo rileva una ricerca condotta dalla McGill University di Montreal, in Canada, secondo cui incoraggiare alle migliori abitudini del sonno potrebbe aiutare i ragazzi a ridurre lo stress, migliorando la capacità di far fronte ai momenti di crisi.

In uno studio pubblicato su Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, gli studiosi hanno esplorato il comportamento del sonno pre-pandemia e i cambiamenti osservati nei ragazzi durante la pandemia di Covid, esaminando il loro impatto sullo stress percepito. “La pandemia ha dimostrato che ritardare gli orari di inizio della scuola potrebbe aiutare, e dovrebbe essere implementato dalle scuole interessate a sostenere la salute mentale dei propri studenti” dice l’autore principale, Reut Gruber, professore ordinario presso il Dipartimento di Psichiatria della McGill University.

Ridurre lo stress aumentando le ore di sonno

Durante la pandemia, la modifica della routine quotidiana per la chiusura delle scuole ha permesso ai ragazzi di svegliarsi e dormire fino a tardi, riducendo la sonnolenza diurna. Il tempo di veglia e sonno durante la pandemia è cambiato di circa due ore, e buona parte di chi ha dormito più a lungo non ha dovuto recuperare il sonno perduto durante il fine settimana. Meno pendolarismo mattutino, un orario di inizio della scuola ritardato e la cancellazione delle attività extrascolastiche hanno permesso ai più giovani di seguire il proprio “ritmo biologico ritardato” – o la tendenza naturale a svegliarsi e andare a letto più tardi, spiegano i ricercatori.

Leggi anche Ecco perché non devi dormire nudo nel letto: le conseguenze sono disgustose

Questi cambiamenti hanno comportato un cambiamento significavano nelle “ore utili” che i ragazzi hanno avuto a disposizione durante i giorni feriali, per completare i compiti, senza dover sacrificare il sonno per adempiere ai loro obblighi durante la settimana. Risultati simili sono stati riportati in più paesi in tutto il mondo durante la pandemia di Covid.

Meno sonno legato a livelli più elevati di stress

I ricercatori hanno osservato una relazione tra la quantità di sonno negli adolescenti prima della pandemia e il livello di stress percepito durante la pandemia. “La durata del sonno più breve e livelli di agitazione più alti prima di coricarsi erano collegati a livelli di stress più elevati – spiega Gruber – . Un sonno più lungo e un livello più basso di agitazione prima di coricarsi erano invece associati a una riduzione dello stress”.

La tendenza dei ragazzi a non dormire abbastanza era una preoccupazione globale già prima della pandemia di Covid. “Ora più che mai è fondamentale affrontare il problema” ha aggiunto la co-autrice dello studio, Sujata Saha, preside del Riverside School Board della Heritage Regional High School di Longueuil, una città nella provincia del Quebec. – . In tutto il mondo la pandemia ha aumentato i livelli di incertezza e stress psicologico. Si prevede che le elevate sfide di salute mentale di oggi continueranno ben oltre la pandemia stessa”.

Non dormire abbastanza ed essere eccessivamente stimolati prima di andare a dormire sono cattive abitudini modificabili. “Possiamo indirizzare questi comportamenti con misure preventive per ridurre lo stress degli adolescenti nel fronte a situazioni opprimenti come una pandemia" ha concluso Gruber.