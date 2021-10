Delirio e altri sintomi neurologici di Covid scatenati da autoanticorpi che attaccano il cervello Lo indicano i risultati di uno studio condotto dai ricercatori dell’Università della California a San Francisco che per primi hanno rilevato la presenza di anticorpi anti-neurali nel liquido cerebrospinale in 3 adolescenti contagiati dal coronavirus.

A cura di Valeria Aiello

Mal di testa, perdita del gusto e/o dell’olfatto ma anche delirio, mente annebbiata e altri sintomi neurologici di Covid possono essere dovuti allo sviluppo di anticorpi anti-neurali, un tipo di autoanticorpi che attacca i tessuti cerebrali e può essere indotto da una risposta immunitaria errata all’infezione. Lo indicano i risultati di un nuovo studio condotto dai ricercatori dell’Università della California a San Francisco che per primi hanno rilevato la presenza di questi autoanticorpi nel liquido cerebrospinale di alcuni adolescenti con malattia lieve o sintomatica che hanno riportato sintomi neurologici di Covid-19. Il potenziale meccanismo attraverso il quale questi sintomi sono emersi, come descritto in uno studio pubblicato su Jama Neurobiology, implica la possibilità di autoimmunità del sistema nervoso centrale, come riscontrato un precedente analisi della stessa Università della California nei pazienti adulti con Covid-19 e sintomi neurologici.

“È troppo presto per sapere se l’infezione da coronavirus sia un fattore scatenante comune per le malattie neuropsichiatriche, ma sembra essere un potente fattore scatenante per lo sviluppo di autoanticorpi – ha affermato l’autore corrispondente dello studio, Samuel Pleasure – . Attualmente non è completamente noto se i pazienti predisposti a malattie neuropsichiatriche abbiano maggiori probabilità di sviluppare sintomi peggiorati dopo l’infezione o se l'infezione possa agire come un fattore scatenante indipendente”.

Questi autoanticorpi, spiegano gli studiosi, attaccano il tessuto cerebrale invece di mirare all’agente patogeno. Due dei tre adolescenti che avevano anticorpi anti-neurali nel loro liquido cerebrospinale, sono stati trattati con immunoglobuline per via endovenosa, una terapia immunomodulante che frena l’infiammazione nei disturbi autoimmuni. “Cinque giorni dopo, il primo paziente aveva pensieri più organizzati, diminuzione della paranoia e migliore intuizione”.

I ricercatori hanno anche scoperto che questo paziente aveva autoanticorpi diretti contro la proteina TCF4, che è geneticamente implicata in alcuni casi di schizofrenia.

Leggi anche Il plasma dei guariti è inefficace: non evita la Covid grave nei pazienti trattati ai primi sintomi

Tuttavia “non sappiamo se gli anticorpi stanno effettivamente interferendo con la funzione della proteina” ha affermato il co-autore corrispondente, Michael Wilson, osservando che la diagnosi della schizofrenia si basa su una costellazione di sintomi, piuttosto che su un biomarcatore specifico. Il secondo paziente ha invece avuto una risposta più modesta all’immunoterapia, con miglioramento cognitivo e della memoria di lavoro, ma ha continuato ad avere “umore alterato e sintomi cognitivi” a distanza di sei mesi. Il terzo paziente, che non aveva anticorpi anti-neurali nel liquido cerebrospinale, ha recuperato completamente con farmaci psichiatrici.

“Questi dati motivano uno studio sistematico dell’immunità umorale nel liquido cerebrospinale di pazienti pediatrici con Covid-19, del coinvolgimento neuropsichiatrico e del potenziale per l’immunoterapia” hanno aggiunto i ricercatori concordano sul fatto che siano necessari ulteriori studi, sebbene un ostacolo nell'espansione di questa ricerca è la scarsità di campioni di liquido cerebrospinale da pazienti pediatrici.