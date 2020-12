in foto: Credit: DigitalMaarketingAgency

Covid-19 durante la gravidanza non elimina il rischio di infezione post-partum nei neonati. Lo evidenziano i risultati di un nuovo studio condotto dai ricercatori della Harvard Medical School di Boston che hanno analizzato il trasferimento di anticorpi protettivi da madri che hanno contratto l’infezione da coronavirus durante i primi mesi della pandemia.

In particolare, gli studiosi hanno confrontato il trasferimento placentare degli anticorpi Sars-Cov-2 con quelli di altre due malattie respiratorie per cui è possibile la vaccinazione, l’influenza e la pertosse. “Gli anticorpi specifici per influenza e pertosse – spiegano gli studiosi – sono stai trasferiti attivamente dalla madre al feto, mentre il trasferimento di anticorpi per Sars-Cov-2 è risultato significativamente ridotto da parte delle madri con infezione nel terzo trimestre di gravidanza”. Questa riduzione è risultata essere associata a una modifica strutturale degli anticorpi, chiamata glicosilazione, in grado di influire sul loro trasferimento attraverso la placenta.

I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista Cell, hanno anche indicato che l’infezione da nuovo coronavirus non sembrava influenzare la glicosilazione di anticorpi non correlati a Sars-Cov-2. D’altra parte, la riduzione del trasferimento di anticorpi Sars-Cov-2 non è stata osservata nelle donne con infezione nel secondo trimestre di gravidanza ma solo in quelle nel terzo trimestre. Una differenza che ha portato gli studiosi a suggerire una diversa vulnerabilità derivante dall’infezione durante le diverse fasi della gestazione che potrebbe fornire informazioni chiave nella patogenesi della malattia in gravidanza e nella progettazione dei vaccini.