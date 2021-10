Così il sonno influenza il modo in cui cammini Lo ha dimostrato un nuovo studio del MIT che ha fatto luce sull’associazione tra ore di sonno perduto e andatura, indicando che il riposo notturno influisce anche sulla capacità di camminare, evitare gli ostacoli e mantenere l’equilibrio.

Spesso, può essere difficile dormire bene. Ma riuscire a recuperare il sonno perduto, anche solo per poche ore nel fine settimana, potrebbe aiutare ad avere un migliore controllo della propria capacità di camminare. Lo ha dimostrato un team di ricerca del Massachusetts Institute of Tecnology (MIT) in un nuovo studio condotto insieme all’Università di San Paolo, in Brasile, che ha fatto luce sull’associazione tra le ore di sonno perduto e il modo in cui camminiamo. Ricerche precedenti hanno indicato che il sonno può influenzare il modo in cui svolgiamo compiti cognitivi, come risolvere un problema di matematica, conversare con qualcuno o persino leggere questo articolo, oltre a comportare maggiore stanchezza e renderci facilmente più ansiosi, irritabili o depressi. Meno esplorata era invece la questione relativa all’impatto del riposo notturno sul modo in cui camminiamo o svolgiamo altre attività che, si presume, siano meno faticose dal punto di vista mentale.

La nuova analisi, pubblicata sulla Scientifics Reports, ha tuttavia mostrato che “camminare non è un processo automatico e può essere influenzato dalla privazione di sonno” ha affermato Hermano Krebs del Dipartimento di Ingegneria Meccanica del MIT e ricercatore principale dello studio . “Idealmente, tutti dovrebbero dormire otto ore a notte – ha aggiunto Krebs che è anche professore di neurologia presso la School of Medicine dell’Università del Maryland – . Ma se non possiamo farlo, allora dovremmo cerca di compensare di più e il più regolarmente possibile”.

Il nostro cervello, spiegano gli studiosi, reagisce a segnali visivi o uditivi mentre camminiamo, regolando la nostra andatura a seconda delle necessità. Nel caso della musica, ad esempio, possiamo regolare i nostri passi affinché mantengano il ritmo senza rendercene conto. “Questo ha suggerito che il concetto di andatura, inteso solo come un processo automatico, non è un’osservazione completa – dice Krebs – . C’è molta influenza da parte del cervello”.

Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno focalizzato l’attenzione sugli studenti dell’Università di San Paolo che hanno partecipato a un esperimento sugli effetti della privazione di sonno sul controllo dell’andatura. A ciascuno studente è stato dato un tracker per monitorare le ore di sonno per 14 giorni, senza alcuna indicazione su quanto tempo dormire, in modo che gli studiosi potessero registrare i loro schemi naturali di riposo. In media, ogni studente ha dormito circa 6 ore al giorno, anche se alcuni hanno compensato, recuperando il sonno perduto durante i fine settimana.

La sera prima del 14° giorno, parte del gruppo è rimasta sveglia per tutta la notte, prima di completare un test su un tapis roulant, in cui è stato chiesto a tutti gli studenti di tenere il passo con il ritmo di un metronomo. “Hanno dovuto sincronizzare il passo con il ritmo, e abbiamo scoperto che gli errori erano maggiori nel gruppo che non aveva dormito durante la notte” ha precisato l’autore principale Arturo Forner-Cordero dell’Università di San Paolo – . Erano fuori ritmo, hanno perso i segnali acustici e, in generale, si sono comportati peggio”.

Stranamente, confrontando i risultati ottenuti dal gruppo che non era rimasto sveglio per tutta la notte, gli studiosi hanno osservato una differenza inaspettata: gli studenti che avevano dormito di più durante il weekend hanno ottenuto risultati migliori, anche se il test era eseguito alla fine della settimana successiva. “È paradossale – ha evidenziato Forner-Cordero. “Anche al culmine di quando la maggior parte delle persone sarebbe stanca, questo gruppo che ha compensato ha fatto meglio, cosa che non ci aspettavamo”.

Pertanto, concludono gli studiosi, le strategie per compensare il sonno potrebbero rivelarsi particolarmente importanti per mitigare gli effetti della privazione di sonno. “Ad esempio, per coloro che sono cronicamente sono in debito di sonno, come i turnisti, i medici e alcuni membri del personale militare, se costruiscono una compensazione del sonno regolare, potrebbero avere un controllo migliore sulla loro andatura” ha concluso Forner-Cordero.