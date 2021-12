Cos’è la koumpounofobia, l’incontrollabile paura dei bottoni e come riconoscerla Si tratta della paura irrazionale ma persistente per i bottoni, inclusi quelli che si trovano sui vestiti. Ecco quali sono i sintomi e come riconoscere i segni di questa fobia.

A cura di Valeria Aiello

La paura per i bottoni, dal greco la koumpounophobia, è la fobia irrazionale ma persistente per i bottoni, compresi i bottoni sugli abiti e su ogni altra cosa, per cui le persone che ne soffrono provano un forte disagio quando esposte visivamente e fisicamente ai bottoni. Anche le immagini e le rappresentazioni di bottoni possono scatenare questo fastidio, che se intenso può causare manifestazioni cliniche. La koumpounofobia, spiegano gli esperti di Budding Psychologists, è strettamente associata alla paura patologica di qualsiasi oggetto rotondo o circolare in generale, o alla paura dei buchi (tripofobia). Come altre fobie, anche l’esperienza della koumpounofobia differisce da persona a persona.

La paura dei bottoni

Alcune persone provano un forte disgusto per i bottoni piuttosto che un sentimento di paura. Le teorie passate hanno dimostrato che il disgusto e la paura sono sentimenti fortemente collegati e questo loro legame si riflette nell’atteggiamento verso l’oggetto. La sensazione alla base è quella di stare lontano dall’oggetto, una risposta che sviluppa ansia anticipatoria che non permette di essere in grado di resistere al pensiero o alla sensazione dell’oggetto stesso, come i bottoni in questo caso.

Alcune persone hanno paura solo dei bottoni vecchi e sporchi. In questo caso, la principale componente di paura della koumpounofobia dipende dalla caratteristica sottostante della pulizia, per cui si potrebbe parlare di misofobia, cioè paura di germi, come paura dei bottoni e altre cose sporche. È possibile che le persone disgustate dai bottoni sporchi siano anche disgustate da altri oggetti impuri.

Altre persone temono i bottoni perché hanno paura di poterli ingoiare o inalare accidentalmente. Questo è per lo più comune nei bambini, poiché incidenti come inghiottire i bottoni inconsapevolmente o avere un bottone bloccato nel naso si verificano più comunemente nei bambini rispetto agli adulti.

Cause della koumpounofobia

Esperienze passate traumatiche o negative che coinvolgono i bottoni. Anche l’abuso o l’abbandono dell'infanzia da parte di qualcuno che indossa abiti con bottoni può innescare la koumpounofobia. Paura di oggetti piccoli o rotondi che si generalizzano in altri oggetti della stessa dimensione e forma, o si trasformano in paura dei bottoni.

Sintomi della koumpounofobia

Sensazione di nausea o nausea quando esposti ai bottoni. Ansia o attacchi di panico quando si devono toccare accidentalmente dei bottoni. Evitare eventi come riunioni formali, balli, ecc. in cui le persone indossano camicie o giacche con bottoni.

Lo shopping può essere un'esperienza terribile, poiché essere esposti a vestiti con bottoni può innescare la fobia. Prediligendo forme diverse dal cerchio per sequenze o disegni sui propri vestiti. In alcuni casi, si osserva un lavaggio frequente delle mani a causa dell'incontro con bottoni, specialmente se toccati accidentalmente

Trattamento

Le terapie sono utilizzate e preferite più dei farmaci per il trattamento della koumpounofobia.

Alcune delle più utilizzate, che mostrano un miglioramento significativo, sono la terapia comportamentale e la terapia cognitivo-comportamentale, la terapia di esposizione alla realtà virtuale e la psicoanalisi.