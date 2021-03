L’adozione di specifiche misure per limitare la diffusione del coronavirus Sars-Cov-2 può aiutare a ridurre il rischio di infezione e favorire la ripresa degli spostamenti. I trasporti aerei, in particolare, hanno riportato un calo di oltre l’80% dei voli nazionali e internazionali dallo scoppio della pandemia, come calcolato dalla Transportation Security Administration negli Stati Uniti, dovuto a molteplici cause, incluse le restrizioni di viaggio o le richieste di quarantena introdotte dalle politiche governative di diversi Paesi, la cancellazione di svariati eventi professionali e sociali, nonché le scelte personali volte a ridurre al minimo il rischio di contagio.

“A partire da gennaio 2021 – evidenzia un nuovo studio – la principale strategia nella maggior parte dei Paesi è stata quella di evitare del tutto gli spostamenti, anche se è probabile che questa cambi nel tempo, soprattutto quando i programmi di vaccinazione diventeranno più diffusi”. È quindi probabile che “i voli nazionali e internazionali aumentino nel tempo, rispetto ai bassi numeri osservati nel 2020, e l’emergere di nuove e più trasmissibili varianti di Sars-Cov-2, come la B.1.1.7, motiva la ricerca di come sia possibile ridurre al minimo il rischio di infezione o trasmissione di Sars-Cov-2”.

Come tornare a viaggiare in aereo

In tal senso, l’analisi condotta da un team di ricerca guidato dall’Università della California a San Francisco ha dunque voluto fornire le prove scientifiche dell’efficacia delle diverse misure di prevenzione per individuare le migliori procedure di test e quarantena per assicurare la ripresa dei viaggi in aereo durante la pandemia.

“Nessuna strategia sarà perfettamente sicura e viaggiare rappresenterà sempre un rischio per i singoli individui e per l’importazione del virus negli Stati, ma questo è un modo per ridurre sostanzialmente queste probabilità” ha premesso Nathal Lo, specialista in Malattie Infettive dell’Università della California a San Diego e autore senior dello studio che, insieme ai colleghi, ha sviluppato un modello per la simulazione della trasmissione di Sars-Cov-2 in una coorte di 100mila viaggiatori di compagnie aeree nazionali, utilizzando i dati pubblicamente disponibili sui casi di Covid-19 negli Usa.

“Abbiamo valutato cinque strategie di controllo: il tampone molecolare entro 3 giorni dalla partenza; il tampone entro 3 giorni dalla partenza e 5 giorni dopo l’arrivo (inclusa quarantena di 5 giorni dopo l’arrivo); il test antigenico rapido il giorno del viaggio; il test antigenico rapido il giorno dopo il viaggio e il tampone 5 giorni dopo l’arrivo (inclusa quarantena di 5 giorni); e il tampone 5 giorni dopo l’arrivo)”.

Lo studio, i cui dettagli sono pubblicati sulla rivista scientifica The Lancet Infectious Diseases, ha rilevato che i controlli basati sul tampone molecolare 3 giorni prima della partenza o i test rapidi in aeroporto hanno entrambi ridotto il numero di viaggiatori contagiati di quasi il 90%, e che la maggior parte delle infezioni potrebbe essere prevenuta con una combinazione di test pre-viaggio e quarantena di 5 giorni dopo l’arrivo.

“Era ragionevole presumere che il tampone molecolare sarebbe stato il più utile – ha affermato il primo autore dell’articolo, Mathew Kiang della Harvard TH Chan School of Public Health di Boston – . Tuttavia abbiamo osservato che il test antigenico rapido era quasi altrettanto valido dopo aver tenuto conto del ritardo del risultato dei test molecolari”.

Riguardo la quarantena di 5 giorni, gli studiosi hanno evidenziato che questa misura era efficace quanto una quarantena di 10 o 14 giorni, oltre ad essere probabilmente anche più applicabile. “Nel complesso – ha concluso Lo – queste strategie possono non essere perfette ma, se implementate, possiamo ridurre drasticamente il rischio di infezione durante i viaggi in aereo”.