Chi fa l’albero di Natale in anticipo è una persona più felice Secondo gli esperti, le decorazioni natalizie sono collegate alle emozioni dell’infanzia, per cui metterle in anticipo aumenta l’entusiasmo, rendendoci più felici.

A cura di Valeria Aiello

C’è chi, seguono la tradizione, non fa l’albero di Natale prima dell’8 dicembre. Ma c’è anche chi già a novembre ha sistemato luci, palline e addobbi in casa. Queste stesse persone sono anche più felici, come rivelato dallo psicoanalista britannico Steve McKeown che, dopo aver fatto alcune ricerche, ha rilasciato un’intervista al sito Nxsttv.com, descrivendo i risultati dei suoi studi.

McKeown sostiene che le decorazioni natalizie siano collegate alle emozioni dell’infanzia, per cui coloro che addobbano la casa in anticipo tendono ad evocare quei sentimenti, risultando più felici. “In un mondo pieno di stress e ansia – spiega l’esperto – le persone amano associarsi a cose che le rendano felici. E le decorazioni natalizie rispolverano quei forti sentimenti dell’infanzia”. Gli addobbi natalizi, precisa McKeown, sono “un’ancora o un percorso verso le emozioni dell’infanzia. Per cui mettere le decorazioni in anticipo aumenta l’entusiasmo”.

McKeown ritiene inoltre che addobbare la casa per le feste sia anche un modo per compensare le mancanze del passato, in particolare per chi non ha avuto una famiglia unita e magari oggi è riuscito ad farne una propria. Oppure semplicemente perché un tempo i problemi economici incombevano ed era difficile godersi la gioia del Natale. “Sebbene ci possano essere una serie di ragioni sintomatiche alla base dell’ossessione per le decorazioni natalizie, il più delle volte alla base ci sono motivi nostalgici: rivivere la magia o compensare le negligenze del passato – ha aggiunto McKeown – . Tutto ciò di cui c'è bisogno è un piccolo link, come la stella che hai collocato sul tuo albero di Natale o una tradizione familiare annuale, per riportarci a quei ricordi felici”.

In più, oltre ad essere un modo per colmare queste mancanze, le decorazioni potrebbero anche aiutare ad avere rapporti più cordiali con i vicini, come indicato in una ricerca pubblicata sul Journal of Environmental Psycology, che di fatto ha mostrato come gli addobbi aiutino le persone ad apparire più “cordiali” agli occhi degli estranei. Sistemando quindi le decorazioni natalizie in anticipo, possiamo rivivere più facilmente ricordi felici, risultare più felici e anche manifestare una maggiore apertura sociale, fornendo uno “spunto per comunicare la nostra socialità ai vicini” concludono gli studiosi.