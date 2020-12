Dare una brandina al vostro cane gli permetterà di dormire e riposare comodamente. Per questo motivo, è importante scegliere la più adatta alle sue esigenze e alla sua taglia. Online sono disponibili diversi formati, dalla struttura robusta e pieghevole, adatti per reggere anche il peso dei cani di grossa taglia. Alcuni modelli hanno rivestimenti traspiranti che gli permetteranno di riposare al fresco anche durante i mesi più caldi.

Queste brandine sono reperibili in tutti i negozi specializzati nei prodotti per animali. Anche Amazon offre svariate soluzioni con prezzi adatti a tutte le tasche. Vediamo insieme quali sono le migliori brandine.

Le 10 migliori brandine per cani: classifica

Abbiamo raccolto per voi le migliori brandine per cani disponibili online. Per la scelta abbiamo tenuto in considerazione il rapporto qualità/prezzo e le recensioni degli utenti.

AmazonBasics brandina sopraelevata

La migliore per i cani di taglia grande

La prima branda della classifica sopraelevata è firmata AmazonBasics. È alta 17,7 e realizzata in tessuto a rete traspirante che mantiene freschi il tuo animale anche nei mesi più caldi. Si pulisce facilmente con acqua di rubinetto e un panno morbido. Disponibile in verde o grigio, nelle seguenti misure XS, S, M, L e XL. All'interno della confezione è presente il libretto delle istruzioni per montare la brandina in maniera molto semplice dato che è composta solo da 4 gambe ad angolo retto, 2 tubi dritti, 4 viti, chiave a brugola.

pro: è disponibile in 5 diverse dimensioni e in 2 colori, è adatta sia ai cani che ai gatti

contro: non è adatta ai cani che pesano più di 40 kg

Leopet letto pieghevole

La migliore da viaggio

Questa brandina pieghevole Leopet ha una struttura in alluminio ultra resistente. Il tessuto del rivestimento è impermeabile quindi anche all'aperto non si rovina. È un prodotto fabbricato in Italia. Grazie alla struttura leggera e pieghevole può essere trasportato comodamente ed usato anche in viaggio o in campeggio. Misura 60 x 100 cm.

pro: la struttura pieghevole la rende tra le più comode perché può essere riposta quando non serve senza intralcio

contro: rispetto agli altri prodotti in classifica costa un pò di più

Ferplast branda pieghevole

La migliore per comfort

Questa comoda brandina per cani è stata progettata per garantire il massimo comfort. Ideale per tutte le stagioni, risulta stabile e resistente anche dopo un utilizzo prolungato, grazie alla sua robusta struttura in alluminio e al telo in materiale sintetico. Le gambe pieghevoli permettono di chiuderla e riporla quando non serve. È disponibile in quattro misure: 60, 80, 100 e 115. La misura più piccola ha una portata di 10 kg, la misura 80 di 20 kg, la misura 100 di 35 kg e, infine, la misura più grande di 50 kg. Il telo può essere lavato in lavatrice.

pro: il telo può essere sfilato comodamente e lavato in lavatrice

contro: non è adatta per i cani di grossa taglia

Mantovani Pet Diffusion

Il migliore perché indistruttibile

Il lettino Mantovani è l'ideale per i cani di taglia piccola e media. Misura 70 x 45 cm. Il tessuto è resistente e, grazie al sostegno di 2 elastici, resta sempre teso anche con il peso del cane. La struttura è molto robusta ed ha 2 piedini pieghevoli che la sollevano dal pavimento favorendo il ricircolo dell'aria anche sotto la branda.

pro: è la brandina più comoda tra quelle proposte sia per la struttura che per il tessuto del rivestimento

contro: prezzo elevato e non c'è possibilità di scegliere un'altra fantasia

Pawhut brandina cuccia pieghevole

La migliore per i cani di piccola taglia

Pawhut propone questa branda per cani con telaio rigido costruito con tubi d’acciaio robusti e stabili. Il rivestimento è in tessuto Oxford, antistrappo mette a dura prova anche i cani più ribelli. La brandina ha una struttura pieghevole con maniglia. Disponibile in blu. Per le sue dimensioni – 59 × 46 × 15cm – è perfetta per i cani di piccola taglia.

pro: la struttura realizzata con i tubi è tra le più robuste e resistenti

contro: è disponibile in una sola dimensione e può reggere massimo 30 kg

Lionto branda coperta

La migliore brandina con parasole

Questa è una proposta un po' differente dalle precedenti. Infatti, Lionto propone una brandina coperta, perfetta sia per l'interno che per gli esterni. Protegge il vostro amico a 4 zampe dal sole, dal vento e anche da altri animaletti. Il tessuto è idrorepellente e la struttura a rete favorisce la circolazione dell'aria, rendendo l'ambiente fresco e salubre. L'apertura è abbastanza grande da permettere al cane di entrarci facilmente senza paura. Sui piedini ci sono dei gommini che garantiscono una maggiore stabilità all'intera struttura. Disponibile in 3 misure: 90 x 65 x 85 cm – 110 x 75 x 105 cm – 130 x 85 x 113 cm.

pro: è perfetta per l'aria aperta e per il giardino perché protegge il cane dal sole e dal vento

contro: in casa o nei luoghi chiusi può risultare ingombrante

Leopet letto pieghevole

La migliore per varietà di soluzioni

Ancora un altro prodotto firmato Leopet. La branda è molto resistente, la struttura è realizzata con telaio in alluminio e supporto pieghevole per guadagnare spazio quando non serve più. Il peso del cane è ben sostenuto grazie alle molle di sostegno e alla tela di protezione nera in tessuto Oxford. Inoltre, a rendere robusta la branda ci pensano gli elastici di sostegno. Disponibile in svariate dimensioni: 35 x 50 cm – 40 x 60 cm – 45 x 70 cm – 50 x 35 cm – 60 x 40 cm – 70 x 45 cm – 80 x 50 cm – 90 x 55 cm – 100 x 60 cm – 115 x 75 cm.

pro: la struttura è totalmente pieghevole ed anche i piedi possono essere chiusi

contro: nessun utenta ha risconrato dei contro da segnalare

EUGAD brandina rialzata

La migliore per igiene

Questa cuccia Eugad offre ai tuoi cani un posto dove dormire e rilassarsi comodamente. Materiale in tessuto Oxford 602D, non si deforma ed il telo sotto è impermeabilizzato. La struttura è realizzata con tubi d’acciaio. È molto leggera, facile da spostare e da pulire. Infatti, non trattiene sporcizia né peli del cane. Si tratta di una branda sopra elevata, quindi, protegge il tuo cane dal freddo del pavimento, dalla sporcizia e da altri animaletti. Kit per il montaggio incluso.

pro: il tessuto della brandina è impermeabile

contro: la struttura non può essere chiusa o piegata

Bedsure materassino in memory foam

Il migliore per cani anziani

Questa ultima soluzione è un materassino ortopedico in memory foam, che garantisce al tuo cane il giusto riposo sostenendo il suo peso in maniera adeguata. Il materassino può essere messo sulla branda o direttamente a terra. È la soluzione perfetta per i cani più anziani o in convalescenza. La base del materasso è realizzata con materiale antisvicolo, quindi non si muove quando il cane ci sale su. Il cuscino è sfoderabile e lavabile in lavatrice. Disponibile in diverse misure: piccolo (61x41x8 cm), medio (74x46x8 cm), grande (89x56x8 cm) ed extra grande (104x74x9 cm).

pro: è perfetta per i cani anziani o malati che hanno una mobilità ridotta

contro: non isola il cane dal pavimento freddo o da eventuali insetti, anche se l'elevato spessore assicura il massimo comfort

Come scegliere la migliore brandina per cani

Ora che avete scoperto quali sono le migliori brandine per far riposare il vostro cucciolo, non vi resta che acquistarne una. Prima di procedere, però, sappiate che esistono diversi modelli dalle diverse dimensioni e non tutte sono adatte al vostro animale a 4 zampe. Bisogna analizzare attentamente alcune caratteristiche per scegliere quella che meglio soddisfa le sue esigenze. Vediamo insieme.

Tipologia di brandina

Le brandine in commercio si distinguono in 2 classi: pieghevole e sempretesa. La prima può essere chiusa quando non serve completamente. Infatti, oltre ai piedi, anche il telaio può essere piegato. Occupa poco spazio e risulta molto comoda soprattutto se deve essere trasportata in macchina. La sempretesa, invece, è una branda che non può essere piegata su se stessa, infatti, sono solo i piedi a potersi chiudere mentre il rivestimento resta, appunto, sempre teso.

Dimensioni

La prima cosa da valutare sono le dimensioni della brandina che devono essere adatte per il vostro cane e permettergli di giacerci in pieno relax. Ci sono cani di taglia piccola, media e grande e per ognuno esiste una brandina ad hoc. Se il vostro cucciolo è una futura taglia grande, come per esempio un cucciolo di Labrador, allora, vi consigliamo di acquistare già una brandina di grandi dimensioni così da non doverla sostituire. Le misure che potete trovare in commercio sono le seguenti: 50 x 35 cm – 60 x 40 cm – 70 x 45 cm – 80 x 50 cm – 90 x 55 cm – 100 x 60 cm – 115 x 75 cm.

Materiali

A prescindere dai materiali che sceglierete, valutate la loro resistenza e durabilità. Questo vale sia per la struttura della brandina che per il suo rivestimento.

struttura: in genere è realizzata in alluminio o acciaio. Deve essere resistente e robusta per sostenere il peso del cane ed evitare che cada e si faccia male. In alcuni casi la rete è elettrosoldata, questo assicura una maggiore resistente e un miglior sostegno. Questi materiali sono perfetti se la sistemazione è interna alla casa, ma se pensate di usarli all'esterno assicuratevi che siano trattati con prodotti adatti per proteggerli dall'acqua e dall'umidità. Un altro materiale usato è il legno, che oltre ad essere robusto, è sicuramente molto bello esteticamente . In questo caso, spesso, troviamo delle doghe, utili per la postura del cane. In questo caso, però, dovete fare attenzione a dove lo posizionate perché il sole potrebbe danneggiarlo.

in genere è realizzata in alluminio o acciaio. Deve essere per sostenere il peso del cane ed evitare che cada e si faccia male. In alcuni casi la rete è elettrosoldata, questo assicura una maggiore resistente e un miglior sostegno. Questi materiali sono perfetti se la sistemazione è interna alla casa, ma se pensate di usarli all'esterno assicuratevi che siano trattati con prodotti adatti per proteggerli dall'acqua e dall'umidità. Un altro materiale usato è il legno, che oltre ad essere robusto, è sicuramente molto . In questo caso, spesso, troviamo delle doghe, utili per la postura del cane. In questo caso, però, dovete fare attenzione a dove lo posizionate perché il sole potrebbe danneggiarlo. rivestimento: anche questa parte della brandina deve essere resistente e non deve strapparsi quando il cane ci sale su. I materiali usati per il giaciglio sono la tela, il poliestere o il nylon. Il primo è indicato soprattutto per l'estate perché è traspirabile, non si surriscalda, e offre sempre un ambiente fresco anche nei mesi più torridi. Il poliestere è più indicato per l'inverno perché trattiene il calore. Il nylon, invece è tra i più elastici. Esistono, comunque, particolari materiali refrigeranti o scaldabili, per andare incontro alle esigenze nelle diverse stagioni. Una soluzione molto gettonata, è il materassino. È molto comodo soprattutto per i cani anziani. In questo caso, sarà bene sceglierne uno sfoderabile così da poterlo lavare ogni volta che sarà necessario.

Dopo aver analizzato i materiali della struttura e del rivestimento, dedichiamo un po' di attenzione a come questi solo fissati tra di loro perché questo ne determina la robustezza. Il rivestimento può essere infilato nella brandina o legato con delle corde. Infine, assicuriamoci che la struttura sia comoda e che non abbia parti troppo dure dove il cane possa sbattere quando si stende sulla brandina.

Forma

Anche la forma della brandina ha la sua importanza. Le più diffuse sono due: rettangolare e ovale. La prima è molto comoda per i cani da taglia grande perché possono assumere comodamente tutte le posizioni che vogliono. Inoltre, è facile da collocare in casa. La seconda è perfetta per i cuccioli o per i cani di piccola taglia. In genere, queste hanno anche una parte più abbassata per aiutare il cagnolino a salire su più facilmente.

Il consiglio generale è quello di cercare di non sostituire troppo spesso il lettino. I cani sentono il loro odore e dormono meglio su una brandina che utilizzano da molto tempo e che gli è familiare.

Peso

Un altro fattore da valutare è il peso che la brandina può sostenere. Sceglierne una adatta garantisce il giusto sostegno al vostro cane, permettendogli di assumere una postura corretta anche mentre dorme. Ma, soprattutto, evita che si rompa e che quindi vada sostituita. Le brandine più robuste e grandi possono sopportare fino a 50 – 60 kg. Ce ne sono altre, invece, che per come sono strutturate reggono fino a 20 kg.

Design

Il design di una brandina riguarda principalmente due aspetti: la praticità e l'estetica. Per quanto riguarda la praticità d'uso, bisogna scegliere se è più comodo comprare un modello fisso o uno pieghevole da poter riporre quando non ci serve o se è di ingombro. Inoltre, alcune brandine sono vendute già composte mentre altre vanno assemblate. Il secondo aspetto, invece, riguarda le fantasie e i colori da scegliere. Diciamo che un colore scuro mantiene meglio lo sporco e le macchie, ma in commercio oggi esistono tante stampe, molto moderne, alle quali è difficile rinunciare. I più diffusi sono nero, grigio scuro, camouflage ( militare ) e rosso scozzese.

Accessori

Ci sono alcuni elementi che possono migliorare l'esperienza di riposo del nostro cane sulla brandina. Uno di questi è il parasole che è molto utile se il lettino è posizionato all'esterno. Infatti, protegge il cane dall'esposizione diretta al sole garantendogli un po' d'ombra. Un altro accessorio, più comodo per i padroni, è il copri brandina. È un telo molto utile per coprire la brandina quando per esempio è molto usurata oppure se vi serve un ricambio mentre lavate il telo che usate di solito. Infine, la presenza di gommini antiscivolo sotto i piedi della brandina permetterebbe al vostro cagnolino di salire agilmente senza la paura che la struttura possa scivolare e spostarsi.

Pulizia e igiene

Mantenere pulita la brandina, per fortuna, è abbastanza semplice. Infatti, trattandosi di strutture aperte e semplici è facile sbatterle per eliminare la polvere e passare un panno umido per eventuali macchie. Se avete un vaporetto in casa, ogni tanto potete passarlo sopra per disinfettare tutta la struttura ed eliminare qualsiasi residuo di peli.

Marca

Puoi acquistare la tua brandina nei negozi come Ikea, Arcaplanet o Zooplus oppure confrontare i diversi modelli disponibili su Amazon.

Prezzo

Il costo per acquistare una brandina per cani può essere più o meno elevato in base ai materiali con i quali è realizzata e alla sua struttura. Diciamo che per modelli di media/buona qualità il prezzo parte dai 20 euro fino ad arrivare, in alcuni casi, oltre i 60 euro.

Come utilizzare la brandina

Per utilizzare al meglio la brandina ed evitare che il cane non ci salga mai, seguiamo dei piccoli accorgimenti. Per prima cosa, si consiglia di acquistare una brandina che possa essere usata dal vostro cane da quando è cucciolo fino a quando cresce. Ai cani non piace cambiare spesso letto, il loro odore li fa sentire più sicuri. Per questo motivo, è meglio acquistare una brandina più grande e adattarla alle dimensioni del cucciolo con dei cuscini o una coperta. Altro aspetto fondamentale affinché il cane sia comodo è la posizione dove andrete a collocarla. Evitate luoghi di passaggio o troppo affollati. Se non vi piace l'idea di dormire nella stessa camera dove dorme il cane, optate per il salotto. Se invece intendete posizionarla all'aperto, assicuratevi che sia al riparo dal freddo, dal sole e dalla pioggia. Soprattutto per l'esterno, optate per strutture rialzate che proteggano il cane dall'umidità del terreno. Se nonostante tutto, il vostro cane non ci vuole salire potete provare con delle piccole ricompense: biscottini o crocchette messe sulla brandina. È importante che non associ la branda ad una punizione ma che la intenda come una cosa positiva.