Il misterioso cubo scoperto sul lato nascosto della Luna probabilmente non è di origine aliena Non sappiamo ancora esattamente di cosa si tratti ma alcuni indizi sembrano indicare che sia qualcosa di cui la Luna è particolarmente abbondante.

A cura di Valeria Aiello

Il cubo misterioso visto dal rover cinese Yutu 2 / Our Space

La faccia oscura della Luna, ovvero il lato del nostro satellite naturale non osservabile dalla Terra, nasconde qualcosa di strano: durante la sua esplorazione, il rover cinese Yutu 2 ha individuato un oggetto piuttosto intrigante all’orizzonte che, in un’immagine pubblicata da Our Space, il canale di divulgazione affiliato con l’Agenzia spaziale cinese (CNSA), sembra una strana sporgenza a forma di cubo al centro di un paesaggio relativamente anonimo.

L’oggetto è stato definito come “una capanna misteriosa” nel post sul social Weixin. “Era una casa costruita dagli alieni dopo un atterraggio di fortuna? O è una navicella spaziale pioniera dei predecessori per esplorare la Luna?” speculano scherzosamente i ricercatori. La risposta è che, molto probabilmente, il cubo non è nulla di queste cose, ma semplicemente ciò che sappiamo essere particolarmente abbondante sulla Luna: ovvero le rocce.

A suggerirlo, per ora, sono solo alcuni indizi, in quanto per saperlo con certezza bisognerà attendere che il rover Yutu 2 coprirà la distanza che lo separa dall’oggetto, stimata in 80 metri dalla posizione dove attualmente si trova, un cammino che richiederà almeno altri due o tre mesi. Questo è in parte dovuto al fatto che il rover, alimentato a energia solare, deve spegnersi durante la notte lunare, che dura due settimane, così come avviene quando il Sole è direttamente a picco sul veicolo spaziale, per evitare il surriscaldamento. D’altro canto il rover viaggia lentamente, in quando si muove su un terreno lunare particolarmente impervio e butterato da crateri.

Anche se dovremo aspettare, gli indizi che offrono possibili spiegazioni sull’identità del cubo sembrano suggerire che si tratti di un masso scavato durante impatto relativamente recente nelle vicinanze, un fenomeno precedentemente osservato sulla Luna. “Accanto c’è un grande cratere dovuto a un piccolo impatto” hanno aggiunto gli scienziati di Our Space. Il cubo non è la prima stranezza che Yutu 2 ha scoperto sul lato perennemente nascosto alla Terra. Nel 2019 si è imbattuto in una sostanza peculiare descritta come “simile al gel” che si è poi rivelata essere una roccia fusa in vetro, sempre a causa di un impatto sulla superficie lunare.